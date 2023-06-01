精打細算 識找數慳到盡 洪卓立餐餐食米線 劉沛蘅讚嫁得過

藝人洪卓立（立立）與女友劉沛蘅（Hillary）昨現身公開活動時不停放閃，不諱言對婚事已有共識。立立更打趣不介意一日食足兩餐米線，但求慳錢儲老婆本早日迎娶女友，換來Hillary一句「嫁得過」。

立立與Hillary昨午在旺角出席「譚仔雲南米線 X 譚仔三哥米線 X PayMe推全民Discount 快閃優惠」造勢活動。2人首次以情侶檔姿態參與品牌活動，甫出場Hillary即主動翹實男友作小鳥依人狀，又衝口而出叫立立做「阿B」，搞到全場起哄！立立與大會推出米線蛋糕，為6月8日32歲生日的Hillary慶生，小倆口更「合巹切糕」，閃爆全場。

慳啲使儲老婆本 事後受訪談到生日願望，Hilary望着男友冧爆謂：「希望多啲情侶檔嘅工作，同埋身體健康。」年前因中暑昏迷送院的立立即派定心丸：「冇事好耐啦，睇我幾肥肥白白，依家仲增磅狂食，搞到佢（女友）有時都忍唔住口，畀我谷肥咗！」談到「阿B」，Hillary大方回應：「即係Baby。（咁佢點叫你？）叫我中文全名，淨係得屋企人會咁叫，覺得聽落順口啲。」Hillary透露生日當天有工作在身，立立即謂：「梗係唔話得畀你哋（記者）聽計劃點慶祝，佢唔喺屋企仲好，我可以有時間準備。」

記者追問今次情侶檔酬勞，立立說：「我真係唔知幾多，公司幫我哋傾嘅，開心價啦！」Hillary接口：「其實我哋不嬲經濟獨立，不過佢有時都會送嘢畀我。（收到啲咩最開心？）有時唔係禮物嘅價錢，好似我話想飲啲咩，好快就會出現喺屋企。」至於終身大事，立立承認正「慳啲使」儲老婆本，又大讚女友「好易養、娶得過」，婚期方面亦已有共識：「暫時都係工作為主，盡快啦。（兩年內？）話唔埋㗎。」Hillary亦指男友「嫁得過」，一副非君不嫁模樣。

食滿45元慳5元 另外，立立又賣口乖自稱「米線控」，一日拍拖食足兩餐絕無問題：「想慳錢生活上花費梗係要精打細算，而6月用PayMe畀錢，滿45蚊可以減5蚊，新客戶惠顧滿100蚊仲有50蚊優惠券送，真係超抵。」