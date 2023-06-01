娛樂

滕麗名廣州登台 被彈走樣

有網民在社交平台分享了滕麗名在廣州酒吧出騷的片段，見她表現得十分投入，熱情地與在場粉絲握手互動，成功炒熱氣氛。滕麗名以一身黑色喱士寬鬆上衣上陣，下身穿上鮮紅色皮褲配上高踭皮靴，甚具型格，不過，有網民卻指與她在劇中「熊尚善」角色有所出入，甚至不客氣地指她外形走樣，女神變大媽。
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