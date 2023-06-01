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蔡卓妍童心未泯打水戰
蔡卓妍的水着十分密實，不過就勝在物以罕為貴。
蔡卓妍（阿Sa）近日與家人出國旅遊，罕有拋出水着Look，以黃色一件頭泳衣上陣，大騷白滑香肩和長腿，加上頭戴Cap帽打扮青春，即滲出少女味！阿Sa又與同行的小朋友大玩水戰，以水槍互射，童心未泯十足大細路。
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