蔡卓妍童心未泯打水戰

蔡卓妍（阿Sa）近日與家人出國旅遊，罕有拋出水着Look，以黃色一件頭泳衣上陣，大騷白滑香肩和長腿，加上頭戴Cap帽打扮青春，即滲出少女味！阿Sa又與同行的小朋友大玩水戰，以水槍互射，童心未泯十足大細路。