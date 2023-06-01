獨家專訪：與李嘉床戲 最怕黐立立 莊思敏閃婚衰衝動 下次揀同居

莊思敏與李嘉在新劇有不少親熱戲，拍攝經驗豐富的她面對這位怕醜仔，也一樣有需要避忌的尷尬位。經歷失婚的她，直言下一段關係會先同居加深了解，才考慮談婚論嫁。

莊思敏在無綫新劇《一舞傾城》中飾演夜總會媽媽生「魚蛋媽」，事前做足功課，將角色八婆毒舌性格，發揮得淋漓盡致。除了煽風點火搞風搞雨，莊思敏與劇中老公李嘉的多場床戲也引起話題，她笑說：「李嘉外形咁粗豪、勇猛，原來係怕醜仔。佢一路都好緊張唔知要點做，我叫佢放鬆啲，導演現場會有聲音導航。」

怕咗異地戀 思敏表示劇中4、5場床戲其實一日內完成，當天就只是在床上「碌嚟碌去」。不過，經驗豐富的她一樣有尷尬位：「最尷尬係片場環境好熱，因為要收音所以熄咗冷氣嚟拍，盡量唔想出汗，掂到黐立立。」

思敏今年事業發展不俗，連續有劇集《法言人》與《一舞傾城》推出，然而經歷失婚的她，在感情方面暫時未有着落：「要放低都放低咗，遇到啱嘅人都ready，但係依家唔會急於結婚、有小朋友，經歷咁多，希望同居先，對上嗰次好快就結婚，冇好深入了解，下一段關係會先試吓共同生活，了解多啲先再去決定結婚。」前事不忘後事之師，她直言不希望與另一半分隔兩地，亦了解到需要投入更多時間去維繫感情，她說：「以前冇花足夠心力，其實係要溝通多啲，唔好以為對方會知，唔講就唔會明。」