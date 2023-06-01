劇接劇勁忙 難離港影婚照

馬國明現忙拍無綫新劇《新聞女王》，7月或接新劇，故遲遲未能離港拍婚照，就連未婚妻靚湯主演的《隱門》亦冇時間捧場。

提到他與佘詩曼拍《新》劇時輪流萬歲，他覺得台前幕後拍廠景好辛苦，希望慰勞大家，又自爆前晚為佘詩曼補祝食生日飯。