幸福CP狂放閃 馬國明冧送金豬牌 湯洛雯恨要鑽石

即將結婚的馬國明和湯洛雯（靚湯）昨日化身「幸福CP」在活動放閃，馬國明勁讚未來老婆，準備送樓送金豬牌冧妻，靚湯笑言會錫住男友，因兩人仍未註冊。

自宣布訂婚後，馬國明和靚湯昨日首度以未婚夫妻身份，為六福珠寶位於尖沙咀全新形象店擔任剪綵嘉賓。他們同穿上米白色禮服翹手出場，猶如預演婚禮，兩人還收到六福集團副主席兼副總經理謝滿全送贈一對重逾3両的「龍騰鳳舞」龍鳳鈪作結婚禮物。靚湯甫見龍鳳鈪「心心眼」，因為很鍾意心形扣的設計。而馬國明表示會送金豬牌給未婚妻，即被靚湯踢爆：「豬旺佢呀，我唔使要獨角獸公仔，不過獨角獸鑽石都幾好，希望佢識做。」

生B隨緣 靚湯坦言首次以未婚夫妻身份出席活動感緊張，認為是人生新章節，馬國明亦覺得身份特別，首次拍檔工作便大豐收，希望陸續有來，又指想有家居設計及傢俬贊助，因計劃再置業為生BB組大家庭，靚湯即讚他有大志，至於生育就隨緣冇壓力。

馬國明於現場口甜舌滑，大讚未來老婆不化妝或瞓着都明艷照人，更是賢內助，婚禮由她一手籌備，令他無後顧之憂工作。靚湯體諒他忙到睡眠時間不足，未嫁就錫住馬國明，她笑言：「未正式註冊嘛！佢對我好好，就算好忙唔夠瞓，都主動想幫手，同佢講度期畀我，到時出現就得。」她透露婚紗性感度會尊重未婚夫意願，一定不會驚嚇，馬國明即笑言靚湯結婚時可以性感，但平時性感只能是他專屬。