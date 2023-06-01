娛圈單打：觀眾唔領情 「羶色腥」失靈

重頭劇《一舞傾城》贏盡網上話題，可惜輸了收視。TVB公布上周收視率，三線劇集中，成績最差就是此劇，最高只收19.1點，比之前同時段播放的內地劇《川內相親》還要低，令人跌破眼鏡。

很明顯，即使出動到「哈比女神」鄺潔楹被SM、陳星妤出賣初夜卻忽然月事來潮等重口味劇情，網上熱話不斷，卻依然未能引發大部分觀眾共鳴，應驗了本欄早前所說，「羶色腥」固然有話題，但溫情寫實更加雋永。今個星期有「靚過Ali」的蔡潔與楊明床上激咀，就看看能否為收視救亡。

雖然不盡相同，但此劇不期然令人拿去年的熱爆劇《美麗戰場》相提並論。兩者俱以灑狗血、灑鹽花取悅觀眾，為何後者的收視和口碑都比《一》劇勝一籌？原因無他，皆因有的放矢。《美麗戰場》雖然有蔣家旻被契爺強姦引發全城哄動，而且強姦戲極之逼真，但都是劇情需要，即使有所誇張渲染，也未至於突兀。

然而《一》劇的「羶色腥」情節則嫌刻意，幾乎集集都有，為賣弄而賣弄。好嘢食得太多都會滯，觀眾自然不會輕易賣帳。正如有口痕友話齋：若要睇鹹嘢，不如睇AV好過。

再講，晚上9:30雖不屬於最黃金時段，但TVB有不少一家大細的觀眾，許多細路仔仍未瞓覺，若家長讓小朋友收看此劇，肯定會引起尷尬，在這樣的情況下，觀眾群又少了一批；何況孭重飛的陳星妤演技實在生硬，觀眾無法投入，觀感打了折扣。當然，此劇並非一無是處，起碼鄺潔楹搏盡演出備受讚賞，陳法蓉保養得宜同樣令人驚嘆。