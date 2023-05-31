新劇未播是非多 Lily冷待Jennie賀文 遭粉絲圍攻
荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）的模特兒千金Lily-Rose Depp與韓國女團BLACK PINK成員Jennie合演的新劇《偶像漩渦》（The Idol）雖然下月才推出，但已負面新聞多多，除了早前遭劣評之外，近日Lily亦遭Jennie的粉絲圍插！
上周六是Lily的24歲生日，除了大批Fans留言祝賀之外，Jennie當日亦於社交網站的限時動態分享與Lily在法國康城宣傳時的擁抱照，並留言：「生日快樂，我親愛嘅美麗寶貝，超級愛你！」而Jennie亦有標記了「壽星女」的社交網帳號，但不知是否Lily未有看到拍檔的貼文還是其他原因，她只轉發了部分好友的生日祝福而忽略了Jennie，因而令Jennie的粉絲大為不滿！而Lily上載多張早前於康城電影節出席新劇首映及派對時與眾拍檔的合照，並留言：「非常感激。」不過照片中並沒有Jennie在內，因而「火上加油」被Jennie的大批粉絲留言鬧爆，有粉絲留言問Lily為何沒有Jennie的照片，亦有粉絲質問：「Jennie喺邊？請尊重Jennie！」另有粉絲寸爆Lily表示：「我期待睇……《偶像漩渦》嘅Jennie。」
查實Lily和Jennie之前在電影節時除了企得「離行離列」外，幾乎全程零交流亦沒有合照。由於Jennie的「粉絲群」比Lily多，因而令人擔心劇迷的焦點會落在Jennie而非「女主角」Lily身上！
尊尼傷腳押後開騷
那邊廂女兒惹是非，而尊尼特普自己同樣遇阻滯！早前亦有現身康城電影節的他，近日因不慎扭傷足踝而令樂隊Hollywood Vampires押後演唱會。樂隊前日早上於官方社交網宣布消息，指受傷的尊尼聽從醫生的建議不能遠行，故此原定本周於美國舉行的3場演唱會將押後至7月舉行。
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