新劇未播是非多 Lily冷待Jennie賀文 遭粉絲圍攻

上周六是Lily的24歲生日，除了大批Fans留言祝賀之外，Jennie當日亦於社交網站的限時動態分享與Lily在法國康城宣傳時的擁抱照，並留言：「生日快樂，我親愛嘅美麗寶貝，超級愛你！」而Jennie亦有標記了「壽星女」的社交網帳號，但不知是否Lily未有看到拍檔的貼文還是其他原因，她只轉發了部分好友的生日祝福而忽略了Jennie，因而令Jennie的粉絲大為不滿！而Lily上載多張早前於康城電影節出席新劇首映及派對時與眾拍檔的合照，並留言：「非常感激。」不過照片中並沒有Jennie在內，因而「火上加油」被Jennie的大批粉絲留言鬧爆，有粉絲留言問Lily為何沒有Jennie的照片，亦有粉絲質問：「Jennie喺邊？請尊重Jennie！」另有粉絲寸爆Lily表示：「我期待睇……《偶像漩渦》嘅Jennie。」