暢所欲玄：桃花面相特徵

桃花泛指人緣，桃花旺，人緣也較佳。要知道自己是否桃花重，最直接是從面相着手。

眼睛水汪汪：人緣極好，異性緣重。另外，眼帶媚態，時常給人似笑非笑的感覺，又似喝醉酒的模樣，便是「桃花眼」，易招惹狂蜂浪蝶。

眼有桃花紋：30歲前眼尾部位出現的魚尾紋，可歸類為桃花紋。不過若論真正的桃花紋，其實是眼睛底部呈現的碎紋，代表此人十分受異性歡迎，卻容易有感情煩惱。

象眼：指下眼瞼部位有很多層眼皮相疊，這類人容易因桃花而惹禍上身。

耳珠明顯：男性若有耳珠，而又可以從正前方清楚看到，稱為「雙珠朝海口」。擁有這種耳形的男士身邊會有很多女性貴人，跟女性的緣分特別好。

狗公鼻：鼻準頭中間出現直紋，好像把鼻分成兩邊似的，俗稱狗公鼻，男性若有此鼻相，有極重的桃花運，但也要小心因桃花而惹禍。

紅粉面：面色白得猶如敷了薄粉，稱為「桃花面」，容易招惹異性。而面上呈現輕微紅筋，紅粉緋緋的，面相稱之為「桃花筋」，也代表桃花旺盛。有酒窩也是受異性歡迎的特徵，不過屬先天破損，感情路上易生波折。

堪輿學家麥玲玲師傅