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糖妹撈過界做鼓手
歌手糖妹早前在無綫劇《新四十二章》挑戰吊威吔及做打女，最近拍廣告又轉做鼓手，她說：「呢排同『打』字好有緣！工作方面，我要開個人音樂會，又要兼顧做主持，連節目旁白、聲音導航都做埋，忙到飛起，但我鍾意挑戰同突破自我。」對於被讚打鼓打得似模似樣，她表示雖然只有幾秒鏡頭，但亦特地報堂學打鼓。
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