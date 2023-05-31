摸Pet Pet：可宜收養自來雀 催旺生B運

混血美女主持可宜本身養了一頭2歲薩摩耶犬Mallow，近日多養一隻愛情鳥，原來牠是自來雀，明知有狗也夠膽飛入她家中，不肯離開，令她大感不可思議！見牠不怕狗又不怕人，可宜估計是「走失鳥」，落力尋找失散主人但不果，故現時做暫代主人：「朋友話好彩我接收，否則就會變成『流浪雀』。」可宜媽咪覺得綠色羽毛美麗又得意，給牠取名「得意鳥」。

勇闖「狗竇」食到肥 發現「得意鳥」的是Mallow，當時雀仔站在窗邊，可宜第一反應是不想牠飛入屋，擔心觸動愛犬神經，想不到雀仔直飛入屋兼停在她的膊頭上。首次養雀的她手忙腳亂，即時着老公買籠及食物，混亂間將主糧與零食調亂，搞到「得意鳥」變肥雀，最搞笑是她擔心雀仔悶，特意換了一個大鳥籠回家，睇到媽咪O嘴。

有說自來雀會帶來好運，朋友都祝可宜如願生BB，她笑言但願如此：「依家多咗個雀友身份，好忙但幾得意，覺得狗有少少呷醋，我哋餵雀嗰陣，Mallow就要企喺中間，雀仔仲會蝦佢，成日飛去佢頭頂同肚上。」