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龍門陣
李元玲化身索爆精靈
只要再加一對尖耳朵，李元玲的精靈造型便算完美。
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲最近染了一頭「海藍灰」長髮，恍如變身絕色精靈，仙氣滿溢。之後，她又貼出健身辣照，見她身材弗到漏油，大晒Big爆上圍以及火辣S曲線，還隱約見到人魚線和腹肌，其無敵身形令粉絲大嗌羨慕。
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