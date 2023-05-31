度身訂造 新歌玩自嘲 姜濤接受批評 敲頭覺醒

男團MIRROR成員姜濤愈紅愈多是非，趁籌備新作時索性「玩大佢」，為自己度身訂造「自嘲歌」，揚言接受任何批評，望將負評變作能量自我勉勵。而這招自插果然有效，MV上架15小時已達120萬收看次數。

姜濤相隔逾年再推出個人單曲《Dummy》，對於網民嘲笑新歌遲遲未面世有「難產」之嫌，他就解釋原因：「其實喺年初想推出一首較輕快嘅歌曲，但經歷《叱咤頒獎禮》後，對自己有好多表現都好唔滿意，所以就想製作首自嘲嘅歌，想藉住歌曲提醒自己要保持清醒，觀眾無論鬧或讚，都能夠勇於去接受，令自己有更多進步空間。」他又覺得有批評聲、嘲笑聲，總好過成為無人理會的「透明人」。

與台灣班底合作 新歌籌備了3、4個月時間，動用強勁班底，姜濤大讚梁栢堅所填的歌詞夠玩味，而作曲人朱敏希的水準亦很高，至於MV方面，很榮幸由偶像羅志祥的御用排舞老師大目編舞，能和台灣團隊合作，感覺新鮮。他又指舞步中的敲頭動作出自其構思，表示聽到新歌的前奏時，已第一時間諗到敲頭、敲醒自己，所以跟大目溝通，將動作放在Signature Move中。

以木偶比喻自己 姜濤覺得部分歌詞可能對聽眾來說有點深奧，曲風較Dark但又偏向Pop，但副歌易入腦，更以木偶比喻自己：「喺過去一段時間，自己慢慢都變成一個木偶，自以為可以做到好多嘢，而唔知自己係一個被操控嘅木偶，希望自己可以覺醒，可以變成一個聽到人哋講嘢嘅Artist。」