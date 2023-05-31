多得BoC Pay撮合 喜見小斯本尊 楊偲泳吼實第二期消費券 轉會攞着數

藝人楊偲泳（Renci）與KOL小斯變身「Shopping天后」及「着數Hunter」為中銀香港拍攝第二期消費券廣告。Renci已準備好「轉會BoC Pay」，她說：「轉會真係着數多多！」

中銀香港BoC Pay請來楊偲泳和精明見稱的人氣KOL小斯化身「Shopping天后」及「着數Hunter」合作拍廣告，推介2023年第二期消費券着數攻略，全新及現有客戶成功以BoC Pay領取消費券，可享100港元「現金賞」及高達5,000港元「加碼理財賞」。

Renci首度與小斯合作，兩人在廣告中大玩Quick Change造型，Renci惺惺相惜，並說：「我一直有follow小斯facebook同IG專頁，佢網羅城中最Hot最抵日常消費、旅遊、機票酒店優惠同資訊，絕對係一位名副其實『着數Hunter』。我同朋友都好鍾意旅行、購物，大家有個『福利group』，成日會傳送小斯推介嘅offer。」她又感謝BoC Pay讓她能見到小斯「本尊」，得以親自向對方請教。

擬好購物清單 第二期消費券7月16日將派發，登記及轉會期即將開始，Renci已計劃好「轉會」使用BoC Pay，她說：「一直想買部美容機，放工後可以喺屋企護理皮膚，但可惜太貴唔捨得買，依家可以用消費券正式入手。」她還實行「有福同享」，第一時call齊朋友「轉會BoC Pay」：「轉會真係着數多多！」