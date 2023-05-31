楊千嬅個唱戰衣似鹹魚？

歌手楊千嬅在廣州舉行演唱會備受關注，場外出現歌迷紮營聽歌等墟冚情況。不過，有網友對其戰衣點評，指她其中一套歌衫出現「時裝災難」，該套衫以金銀色布料及絲線為主，有網友指其魚尾裙襬設計古怪，膊頭位置更出現「起角」情況，更有口痕友形容激似鹹魚、烏賊和杏仁糖，甚至戲稱她似「被一張錫紙包住的茄子」。