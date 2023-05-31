蔡潔想靠床戲拉高收視 陳星妤搞出4角戀 遭「大婆」掌摑

藝人陳星妤於新劇內「失豬」兼當上第三者，成為視迷的談論對象。她昨日出席宣傳活動，自爆稍後會遭情敵掌摑，再與高鈞賢發展戀情，形成「四角關係」，認真慘情。

陳星妤、蔡潔、莊思敏及莊思明等昨日於尖沙咀出席無綫熱播劇《一舞傾城》宣傳活動，席間一眾演員大展舞技，場面熱鬧。劇中與「已婚富家子」關楚耀有感情轇轕的陳星妤，預告劇情將遭「大婆」吳沚默掌摑，齋聽已覺搶焦。當被問到稍後再與高鈞賢發展感情線，是否繼續有「愛情動作戲」時，她則大賣關子，叫大家拭目以待。

莊思敏再次改名 對於第二周收視微跌，蔡潔坦言希望前晚自己與楊明的床戲能拉高收視：「有網民話應該有30點。我覺得今次成績算保持到嘅，唔少觀眾都指劇情開始緊湊。」至於莊思敏則於社交平台宣布改名，將「鍶」字改回「思」字，她有感而發解釋：「『鍶』字用咗年幾，後嚟爸爸過世，我開始覺得跟番屋企畀嘅名好啲、統一啲，話晒我哋3姐妹都係用『思』字。（咁當初幫你改名個相士咪唔靈囉？）又唔可以咁講。」

同場的莊思明被追問男友楊明與蔡潔的床戲成網民熱話，她大方表示：「呢方面嘅戲，佢（楊明）入行以嚟算拍得少喇！（想佢拍多啲？）咁又唔可以濫拍，否則就變『香港第一個男優』喇！（你畀佢向呢方面發展？）梗係唔係啦，佢『休』咗我先去做囉，但以佢性格唔會。（咩性格？）細膽又膽怯。（佢話唔使同你講嗰場床戲！）因為緊接住到我拍，所以佢拍嘅時候我都喺度，蔡潔仲好搞笑，同我講使唔使畀我睇play back。」