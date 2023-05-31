梁朝偉社恐又嚟 腳趾摳地

影帝梁朝偉早前自爆患有社交恐懼，面對初次見面的人會表現緊張。近日，他被發現到了日本靜岡一間著名食店歎美食，並與壽司師傅合照。相中，他展現招牌靦覥微笑，卻被網友發現他的腳趾呈現「社恐式摳地」，然而網友都不覺得這個微動作尷尬，反而十分可愛。