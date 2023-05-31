娛樂

梁朝偉社恐又嚟 腳趾摳地

梁朝偉合照時顯得不自然，網民大讚Cute。 梁朝偉合照時顯得不自然，網民大讚Cute。
梁朝偉合照時顯得不自然，網民大讚Cute。
影帝梁朝偉早前自爆患有社交恐懼，面對初次見面的人會表現緊張。近日，他被發現到了日本靜岡一間著名食店歎美食，並與壽司師傅合照。相中，他展現招牌靦覥微笑，卻被網友發現他的腳趾呈現「社恐式摳地」，然而網友都不覺得這個微動作尷尬，反而十分可愛。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc