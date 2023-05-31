娛圈單打：不愛女神愛單身 斷背疑雲假定真

第一代道明寺、台灣男星言承旭（Jerry）近日出席品牌活動，現場零修圖照在網絡瘋傳，網民紛紛驚呆。皆因46歲的他狀態大勇，不僅一身健碩肌肉毫無走樣，俊美臉孔更是廿多年不變。當同期的「仔仔」周渝民都略帶一絲滄桑感，益發凸顯Jerry得天獨厚。

Keep得咁好，背後當然付出極大努力。他每日花3小時健身，少點毅力也做不到。而過去同林志玲的一段情，最為人所津津樂道，狗仔隊曾拍得他們在馬來西亞一同現身健身室。連拍拖都不忘做Gym，可見好身材得來不易。

大家都知，林志玲苦戀言承旭十多年，期間分分合合，卻始終無法同偕白首。這段期間，Jerry亦不時傳出跟不同女星或女模拍拖，緋聞對象無不年輕貌美、身材火辣，他甚至揚言羨慕同期朋友結婚生仔，希望自己也能趕上這班車。奈何講吓講吓便沒有下文，這位型男至今仍然單身。連女神都不愛，究竟因乜解究呢？

身處娛樂圈是非地，男神愛單身，難免又惹起閒言閒語。他多次被傳媒拍到跟同性好友密會，例如2018年，他被指與台灣男星田家達在北京下榻同一酒店5日；早前又被內地網民在泰國野生捕獲，同行者正是在《披荊斬棘的哥哥》節目中，與他同住一房的內地男星張雲龍。二人光明正大撐枱腳，好情誼並未隨節目下檔而丟淡，網民紛紛讚好。

Jerry曾罕有剖白感情觀，坦言希望遇到一個能讓他不顧一切的人，若遇到，必定會拚盡全力給予對方幸福。看來，男神一直保持單身，只係未遇到真愛啫。