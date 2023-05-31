時尚派對變戰場 熱巴解放湯碗胸 Baby論盡失儀

內地頂流女星雲集上海時尚派對，迪麗熱巴、Angelababy與趙麗穎「胸」降挑戰性感極限，當中熱巴Deep V大晒堅挺「湯碗胸」，而Baby的「索胸裝」則惹來Fans不滿。

昨日一眾內地花旦迪麗熱巴、Baby、趙麗穎、楊紫、宋茜及唐嫣，聯同小生李現、龔俊、范丞丞及台灣型男言丞旭等，現身上海時尚派對。顏值重返頂峰的熱巴身穿低胸魚尾裙，期間雙手一夾，令目測達D Cup的「湯碗胸」更立體，火速登上熱搜。相比「死敵」楊紫兩個造型，分別是橙色波浪裙及白色露肩裝，高貴有餘性感不足，被嘲連輸兩仗。入場後，換上白恤衫的熱巴與楊紫同坐一行，中間隔着龔俊及范丞丞，未見任何交流。

同樣性感迎戰的Baby，胸前索帶設計凸顯豐胸，但裙襬又大又長，令她舉步維艱兼「Kick腳」，影相時要不停踢開裙襬，最後更勞煩司儀及工作人員出手救駕，Fans直指她揀錯裙致失儀，狠批造型師辦事不力，要求換人。至於趙麗穎的低胸造型走高雅風，雖然未如熱巴及Baby「賣大包」，勝在物以罕為貴！

楊冪傳避前夫新歡 派對亦有不少「花生」，向來是該派對「重點貴賓」的楊冪今年冇影，傳與擔任紅地氈司儀的前夫劉愷威現任女友李曉峰有關，不少網民留言：「怪不得沒有楊冪」、「楊冪不想和李曉峰同台」，有Fans力撐她不用怕，亦有網民認為想太多，指楊冪正趕拍新劇《哈爾濱一九四四》。