獨家追蹤：捱熱拍戲水都唔飲 劉青雲中招復工大陣仗 挑戰極限

出爐金像影帝劉青雲經常戲接戲，現正拍攝新片的他，日前不幸中招，需停工休息，由於他不想影響拍攝進度，幾日後變回「一線」即埋位開工，全程投入拍攝，不用埋位即與導演斟戲，於烈日當空下穿西裝變「水人」都不理，忘我地拍足6小時沒有飲過一滴水，盡顯「鐵人影帝」本色！

劉青雲於今年香港電影金像獎勇奪影帝殊榮，他在獲獎前曾揚言每拍一部電影都會當最後一部般看待，並非因覺得生命無常，而是覺得演員路難行，隨時冇得撈，不過，對他來說，此言太謙虛了，他絕對是圈中搶手演員，片約一部接一部，早前剛拍畢電影《爸爸》的他，很快便要投入另一部大型電影《談判專家》的拍攝，未知是否工作太忙碌，身體有點虛弱，日前不幸中招，需要煞停所有拍攝工作，不過，青雲一向工作至上，因不想影響拍攝進度，幾日後變回「一線」，便立即投入工作。

日前，他便於何文田拍攝撞車、匪徒挾持人質等大型場面，同場還有洪天明、黃德斌、栢天男、盧惠光及苗僑偉等，青雲全程投入拍攝，不用埋位，都很少跟其他演員「打牙骹」，一時企埋一面培養情緒，一時又會走入帳篷中跟導演邱禮濤傾戲；由於拍攝當日氣溫高達三十多度，加上烈日當空，不少工作人員穿上背心都要不停喝水，青雲穿上西裝周圍跑，全身濕透，拍了足足6小時都沒有喝過一滴水，挑戰人體極限，一拍戲便表現忘我，十足鐵人一樣。

栢芝最想嫁畀青雲 拍攝臨近尾聲，青雲終「回復真我」，跟黃德斌、洪天明等有說有笑，而苗僑偉則與工作人員傾偈，期間更逗得女工作人員笑到彎腰，甚受女性歡迎；至於洪天明則有老婆周家蔚帶着兩個兒子大仁、竟琋來探班，工作不忘親子樂，氣氛相當之好。

另外，青雲早前於內地受訪，談到退休問題，他直言自己曾有想過，但這個念頭一瞬即逝，他指自己應該離不開演戲，亦沒必要不演戲，不過，出名是「愛妻號」的他，都不忘在訪問中氹吓老婆郭藹明，他指結婚前的生活全給了演戲，但結婚之後，第一位當然是郭藹明，如此識講說話，難怪曾跟他拍過多部電影的張栢芝早前受訪，亦笑言圈中最想嫁的人是劉青雲，而不少網友亦留言指栢芝與青雲都是好戲之人，希望將來可以再看到兩人之演出。