宮脇咲良爆冷10大不入 張元英靚絕第4代女團 神顏登頂

韓國K-Pop新世代女團的顏值排名終極曝光！人氣之星張元英撼贏aespa成員Karina大熱登頂，當選第4代女團的「神顏」，更帶挈所屬組合IVE贏得最高顏值女團的美名。

韓國樂壇近年風起雲湧，經歷世代交接的K-Pop女團愈戰愈勇，由初代S.E.S、Fin.K.L，至第2代少女時代、Wonder Girls與KARA；第3代則有TWICE、BLACK PINK與Red Velvet接棒，及至近年戰況激烈的第4代女團aespa、IVE、LE SSERAFIM及NewJeans，先後推出多首Hit歌長期霸佔音源榜。當中各隊均有高顏值成員，而根據當地民意調查得出的終極「K-Pop第4代女團顏值排名」近日公布結果。

女團IVE主將張元英憑標致五官及1米73高挑身材成為新世代女神，眾望所歸力壓亞軍的aespa成員Karina登上「神顏」寶座。另一女團ITZY的門面擔當成員有娜、IVE隊長安俞真與(G)I-DLE成員美延依次進佔第3至5位。早前亮相音樂節目被拍得暴瘦肋骨盡現的aespa成員Winter躋身第6位，擊敗第7位的NewJeans成員Haerin。至於來自日本的「過江龍」宮脇咲良亦是韓團LE SSERAFIM的公認美女，但在顏值榜評分意外偏低，最終十甲不入，令人大跌眼鏡！

帶挈IVE登榜首 此外，綜合以上各隊成員顏值得分的平均值，得出第4代最高顏值女團排名。在張元英與隊友安俞真合力拉高分數下，IVE榮登榜首，以高顏值稱霸第4代女團，aespa、(G)I-DLE、NewJeans、LE SSERAFIM及ITZY依次排第2至6位。

另外，近年韓國女團唱碟銷量屢創新高，粉絲為抽中心儀成員隨碟附送的閃卡或簽售會門券而瘋狂買碟，之後再將多餘唱碟丟棄，當中aespa本月推出的新碟首周大賣169萬張，刷新女團紀錄，但有環保人士質疑唱碟加劇環境破壞，指出若要棄置169萬張唱碟所製造的垃圾，便等同飛機圍繞地球74圈的碳排放量。