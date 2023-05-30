暢所欲玄：頭腦線

頭腦線又名為理智線，在掌相學中又稱為各條線中之王，即不論掌中其他線生得比較差些，只要頭腦線生得理想，也可補其他之不足。如頭腦線生得差，就算其他掌紋生得好也是大打折扣，可想而知，頭腦線是如何重要了。

頭腦線多由食指下木星丘處而出，其尾部可向掌中任何星丘中而止，當然一條長的頭腦線通常都是優於短的頭腦線。

頭腦線長的人，一般都是長於分析、心思縝密、冷靜、聰明，而頭腦線短的人通常都是智力較差、容易衝動。

頭腦線長至無名指下而有少許彎下垂，是正常的頭腦線，為人懂得於理想與現實之間取得平衡；若太下垂，便容易脫離現實、太多幻想。

若頭腦線尾部上翹至尾指水星丘，則代表此人的口才佳，善於經商賺錢。若頭腦線太短，於中指下而上翹，則為人懶惰成性，不經思考而為，失敗居多。

頭腦線長至無名指下而分叉，即一線向上、一線向下，為人精打細算，屬商業人才。若頭腦線在中指下而分叉，代表精神不集中，患得患失，不善營商。

最差者便是頭腦線太多島紋及太多毛髮狀的支線，顯示其人思想混亂。

玄學家伍立群