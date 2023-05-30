藝人袁潔儀前晚出席活動，談到近日在劇集飾演壞媽媽，狠心游說愛女賣身，引來網民熱議，她坦言接劇本時也難以接受，最終與編劇溝通過，再加上自身經歷，才游說到自己去演。她明白觀眾為何反應如此大，但直言有批評絕對是好事：「無論係好定唔好嘅評語，有Noise、幫到套劇收視就係好事。」