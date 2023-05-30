兩代「東張女神」爆胸戰 利穎怡降Cup 梁敏巧Deep V狙擊

無綫資訊節目《東張西望》出名多女神，近日兩代「東張女神」巧合地同樣現身水上樂園，齊齊水着上陣打水戰，同場對撼鬥「胸狠」！當中「生力軍」代表有落選港姐梁敏巧，早前她勇闖工廈淫窟撳鐘仔，之後又無辜捲入大型國際詐騙事件，引起全城關注搶盡風頭。她的一身泳衣造型也相當出位，雖然是連身款式，但中門大開Deep V開到落肚臍，加上雙手一夾，心口即時谷出「大峽谷」，視覺效果非常震撼！與此同時，其腰間有薄紗大玩透視誘惑，配上短褲騷長腿，全身上下都有睇頭，處處有驚喜。

玩公主抱放閃

同場的上一代「東張女神」就是有「大波忠」之稱的利穎怡，她以往不時穿緊身衫採訪而為人熟悉，今次與老公玩水則以潛水衣上陣，又大玩「公主抱」放閃。不過她亦相當識做，特意將拉鏈拉低，露出雙峰，之後更索性脫掉潛水衣，但上圍似乎較昔日縮水，效果未如以往澎湃，其實她去年9月已曾透露：「該瘦的沒瘦，不該瘦的瘦了！」相信正正是指「瘦胸不瘦人」！