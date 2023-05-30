林明禎密實玩水 甜笑搶fo

馬來西亞女神林明禎出名樣靚身材正，不過她去水上樂園反而變得保守，上衣領口包到上頸，不過白滑美肌配襯其甜美笑容，依然令粉絲心動。她又在社交網晒出視頻，演繹何謂「回眸一笑百媚生」的最高境界，只見背對鏡頭的她慢動作轉身後，再露出一個燦爛笑容，網友直呼甜到令人融化！