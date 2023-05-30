空姐撩吹水揭行蹤 章子怡低調坐廉航 「褲」貴難掩藏

有「國際章」之稱的內地女星章子怡，日前被網民發現打扮樸素坐廉航，但原來她身穿價值約8千港元的牛仔褲，認真禾稈冚珍珠！

貴為國際影星的章子怡，其實私下生活亦有樸素一面，近日有網民在社交網分享在飛機上偶遇章子怡，結果引來大批網民熱烈討論。

該網民指子怡坐的是廉價航空，同機乘客原本並未發現她，及後因空姐不時上前找她聊天，才令身份暴露，更指當日子怡的打扮非常低調，穿白色襯衫配淺色牛仔褲，並戴上一頂草帽，不過有眼利網民指她身上所穿的牛仔褲是名牌款式，一條褲售價為7,200元人民幣（約8千港元）。

在網上曝光的照片中，子怡為免被認出，特意把帽子拉低，幾乎遮掩了半個臉龐，不過飛行途中，她在機艙內未有坐下，反而面向座位站着玩手機，其他乘客此時開始認出她。其實子怡坐廉航並非新鮮事，以往與孩子出遊，她也曾被拍到在機艙內照顧孩子的照片。

爆兒子讚靚「有陰謀」 另外，子怡日前出席奶粉代言人活動，透露小時候的夢想是當幼稚園教師，所以特別喜歡與小朋友相處，更說：「因為你問的問題，得到的答案完全是不敢想像，我兒子今年3歲半，當他需要你的時候，就會說：『媽媽，你好漂亮，我好愛你！』那就知道問題來了，要給他滿足他一些願望。」