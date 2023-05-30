娛樂

鄭伊健赴日慰妻 拖手仔放閃

伊健與蒙嘉慧感情十年如一日，羨煞旁人。 伊健與蒙嘉慧感情十年如一日，羨煞旁人。
伊健與蒙嘉慧感情十年如一日，羨煞旁人。
鄭伊健太太蒙嘉慧近年將生活重心放在日本，努力讀書兼打理房地產公司，早前伊健在港開演唱會，她專程返港打氣。近日輪到伊健去日本陪老婆，並在銀座街頭被網民野生捕獲。2人打扮樸素，以一身便裝行街，兩公婆時而翹手，時而十指緊扣，舉止依然似足熱戀中的小情侶，夠晒煙韌！
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