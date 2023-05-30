高溫下重裝槍戰 陳山聰劉佩玥熱到嘔

昨日33度高溫下，陳山聰與劉佩玥穿着避彈衣拍攝槍戰戲，認真攞命，難怪山聰直言「熱到嘔」！幸好劇集今日正式煞科，結束5個月拍攝，他開心表示很快便可放暑假。

視帝陳山聰昨日與劉佩玥（Moon）為無綫劇集《奪命提示》拍外景，昨日天氣相當悶熱，2人在高溫下穿着避彈衣拍攝槍戰戲，相當辛苦！由於是重頭戲，2人拍攝時情緒頗大，埋位前特地坐在一邊溝通，而工作人員亦非常貼心，遞上飲品為他們消暑。

山聰表示這場戲本來一早拍好，Moon解釋：「上次嚟到時傾盆大雨，今日就風和日麗，天氣非常好。」山聰慶幸：「好在有啲陰頂遮吓！（頂唔頂得順？）本來冇事嘅，但拍最後一個Shot嗰陣太陽就出嚟，熱到嘔呀！不過最重要嘅戲份都拍晒，拍埋聽日就正式完結，拍咗5個月終於煞科，好開心！」完成這場「咁甘」的戲份，山聰亦慰勞一下自己，買外賣返屋企慢慢歎。

倒數放暑假 此劇除了多動作戲，亦帶有懸疑、追兇性質，故山聰與Moon的心情都比較沉重，山聰說：「成個人繃緊咗，所以近排少咗跑步，因為好多嘢要兼顧，拍埋聽日就可以休息吓，不過我仲要拍《新聞女王》，拍完就真係可以放暑假喇！」