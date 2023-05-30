林心如激凸疑「飛釘」

林心如日前出席活動時穿上露肩裝，網民發現她全程激凸，疑似「飛釘」！她在活動烏低身的時候，心口位亦差點走光，片段立即在社交網瘋傳，她還被網民鬧！其實心如身材一向都正，雖然33B上圍不算好豐滿，但勝在整個身形勁弗，無論拍廣告還是出席活動，她不時都會中門大開作性感打扮，完全不像已經47歲。