中娛星動：網民狂批搞大龍鳳 洪欣餵張丹峰被嘲「為錢得硬吞」

藝人洪欣與張丹峰爆出離婚風波後，前日恩愛合體，直播中洪欣出盡「侍夫」冧功！離完又合後首次公開露面，網民大呼被當是「傻子」，狂批2人是因「利益輸送」搞恩愛騷，難頂張丹峰刻意「振夫綱」，更譏笑他是新任「絕望的文盲」！

洪欣於本月1日突然發文宣布和張丹峰「不再是夫妻關係」，事隔12日劇情大反轉，親自否認離婚並公開道歉後，前日更行動升級，和張丹峰玩恩愛合體做直播，全程狂放幸福閃光彈，加大力度晒恩愛。在直播中洪欣不但示範「相濡以沫」的真義，和張丹峰飲同一杯飲品，又主動「侍夫」，把燒好的肉塊親自餵到對方口中，全程有說有笑，甜蜜度爆燈，更多次呼籲網民加入他們的粉絲團。

老公變「絕望的文盲」 未知張丹峰是否被洪欣的強勁冧功干擾，就連記憶力都受影響，被網民譏笑暴露「文盲素質」！事緣他說早年在西寧拍內地劇《花千骨》，更稱西寧是廣西的省會，洪欣即糾正指西寧在青海，他卻為彰顯真男人本色，自信爆滿的堅稱西寧是在廣西。經網民提醒，他才知道西寧的確在青海，而廣西沒有省會，只有首府南寧，隨即表示：「對不起，對不起，我的地理是數學老師教的。」

合體直播雖有網民送上祝福，恭喜他們和好如初，但大批網民狂批2人因有「利益輸送」搞恩愛大龍鳳，有錢使得鬼推磨，笑指如想增加直播流量，可找傳聞中的第三者畢瀅「三人行」直播，又指他們當網民是「傻子」：「為了錢再難吃的，也得硬吞！」又指洪欣如日後再呻，不會同情她，更狂笑張丹峰是另一位「絕望的文盲」，連基本地理知識也欠奉。