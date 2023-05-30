馮盈盈辭演《一舞傾城》悔走寶？ 楊明擒啜蔡潔激戰 泵肌振雄風

藝人楊明在無綫熱播劇《一舞傾城》半裸上陣，「男上女下」式雄風出征蔡潔，他透露為這幕一分鐘的床戰喪操谷肌，又自爆未有向女友莊思明備案。至於日前爆喊自揭雪藏內幕的馮盈盈，聲稱推劇後懊悔至情緒受困，網民猜測她辭演的正是《一》劇。

無綫劇集《一舞傾城》播出以來掀起不少話題，除了女角姚子羚、文凱玲及鄺潔楹等拋胸養眼上陣外，劇中「一打10」的楊明昨晚更「出征」蔡潔上演激情床戰！劇情講述楊明一直暗戀蔡潔，在姚子羚助攻下成功約會，更即晚到手發生一夜情。雖然肉搏戲只有一分鐘，但半裸上陣的楊明下下到肉，攬着蔡潔「打茄輪」時邊咀邊轉，由門外轉到床上，「男上女下」式盡展雄風！

有默契唔尷尬 楊明表示雙方有默契，不感尷尬：「大家都入咗行咁耐，明白拍戲係咁。蔡潔好專業，而我亦有呢類戲嘅經驗，大家溝通好晒，事前試咗幾次位，務求用最少Take數完成。」問到有否向女友莊思明備案？他笑說：「唔使，因為思明有份拍呢套劇，劇本佢睇到晒，但都會同佢講聲邊日拍。」而他又特別喪操，務求泵脹胸肌，但又要留力應付床戰：「唔想肥騰騰，所以拍之前做掌上壓、引體上升泵脹啲肌肉，亦有聽前輩話收水，希望肌肉唔好咁鬆散。」

另外，日前馮盈盈爆喊自揭被無綫雪藏內幕，聲稱因私人理由推卻一部要在內地拍攝的重頭劇，因家人不放心她北上數個月，加上對角色冇十足信心，但辭演後卻感到後悔，認為錯失機會，因而出現情緒問題。對此，大批網民揣測她辭演的正是《一》劇，因該劇在佛山取景，並懷疑她原本演出的角色就是蔡潔的「Monica」。

至於無綫公布上周收視，《一》劇最高收視19.1點；方東昇主持的新節目《好睡好起》首播，最高收視15.9點；遊戲節目《思家大戰》最高收視20.1點，成績不俗。