台灣女星陳妍希近日於內地出席電影周活動，她以一身墨綠色長裙現身，不但露出迷人鎖骨，更拉開裙襬大騷白滑美腿，雙腿交疊蹺腳坐，引人遐想。有網友表示當日也身在現場，目擊她落車一刻，優雅地拉起長裙，猶如仙女下凡：「天啊，陳妍希本人和電視上是兩個人，本人太好看了，簡直好看到不行，全場人都在感嘆怎麼那麼好看。」