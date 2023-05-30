娛樂

陳妍希真人靚過上鏡

陳妍希扮沉思、晒美腿，網友一致讚索。 陳妍希扮沉思、晒美腿，網友一致讚索。
陳妍希扮沉思、晒美腿，網友一致讚索。
台灣女星陳妍希近日於內地出席電影周活動，她以一身墨綠色長裙現身，不但露出迷人鎖骨，更拉開裙襬大騷白滑美腿，雙腿交疊蹺腳坐，引人遐想。有網友表示當日也身在現場，目擊她落車一刻，優雅地拉起長裙，猶如仙女下凡：「天啊，陳妍希本人和電視上是兩個人，本人太好看了，簡直好看到不行，全場人都在感嘆怎麼那麼好看。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc