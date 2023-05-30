娛樂

陳嘉倩遊布吉有艷遇

小貓一出現，即迷倒陳嘉倩。 小貓一出現，即迷倒陳嘉倩。
小貓一出現，即迷倒陳嘉倩。
宅男女神陳嘉倩近日到泰國布吉旅行，連日來她不斷網晒旅行靚相，見她以藍色吊帶裙上陣遊PP島，大騷香肩。最特別是她在島上有「艷遇」，臨走前更直呼「I Miss You」，原來是被島上的一隻小貓奪其芳心！見陳嘉倩與貓咪合影，貓貓亦任摸唔嬲，似乎亦很喜歡這位女神。
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