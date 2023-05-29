康城電影節閉幕 役所廣司大熱稱帝

《第76屆康城電影節》於香港時間昨日凌晨閉幕，日本男星役所廣司憑德國導演雲溫達斯（Wim Wenders）新片《Perfect Days》中廁所清潔工人一角，大熱奪得最佳男主角，是繼柳樂優彌後，再有日本男星登上影帝寶座；日本導演是枝裕和憑《怪物》捧走最佳劇本；影后則由《About Dry Grasse》土耳其女星Merve Dizdar當選，上屆影帝韓國男星宋康昊負責頒獎。

法國導演Justine Triet執導的法國法庭懸疑片《Anatomy of a Fall》成為金棕櫚獎得主，是康城史上第3位獲頒最高榮譽的女導演，她從美國女星珍芳達（Jane Fonda）手上接過獎座後，借機批評法國政府的緊縮計劃，致詞後卻忘記拿獎狀，珍芳達叫她也不應，即玩嘢地將獎狀擲向她背脊！其他獎項方面，芬蘭導演雅基郭利斯馬基（Aki Kaurismäki）新片《Fallen Leaves》獲評審團獎；越南導演陳英雄則憑法國片《La passion de Dodin Bouffant》當選最佳導演，是他繼1993年的《青木瓜之味》後，相隔30年再揚威康城。