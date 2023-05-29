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鄭有娜杜拜打碟掘金
韓國索模鄭有娜前年放低在韓國的學業及工作，搬到阿聯酋杜拜展開新生活，不時在社交網分享在當地的靚相。向來勇於挑戰的她，早前開始以DJ身份活動，在不同派對打碟，早前又獲邀到船P演出，邊打碟邊睇靚景，寓工作於娛樂！最近她宣布做老闆，在杜拜開設韓方護膚品牌，產品將於7月面世，令Fans大為期待。
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