神秘人丟上台疑影裙底 Lisa掟走偷拍公仔 護隊友春光

爆紅韓團BLACK PINK前日到曼谷演出世界巡唱加場騷，泰籍成員Lisa驚見有人將藏有攝錄鏡頭的熊公仔拋上台，疑存心偷拍身穿短裙的隊友Jennie與Rose，幸而她機警，即時將公仔拋落台！

今年1月在泰國曼谷展開巡唱的BLACK PINK，前日再訪當地演出兩場加場騷，泰籍成員Lisa獲家人拉隊打氣。首場演出期間，有人將一隻熊公仔拋上台，正當身穿短裙的Rose與Jennie低頭看，猶豫應否拾起時，在旁的Lisa一支箭衝前將公仔掟落台！

事後有網民翻查短片，發現那隻熊公仔應藏有小型偷拍鏡頭，疑有人藉此偷拍成員裙底，幸好Lisa反應快，成功保護隊友。影片瘋傳後引起熱議，Fans擔心若成員沒發現「有景轟」而將公仔帶回家，恐被偷拍私生活甚至更衣畫面。

Fans嬲爆聲討 查實在之前舉行的澳門演唱會上，Lisa險被拋上台的公仔掟中而嚇親，當時她沒有拾起公仔，而是勉強擠出笑容說「No」，然後變臉轉身離去，沒料到今次更是變本加厲！大批Fans嬲爆狂鬧：「拋公仔上台本身就很危險，沒料到還有攝錄鏡頭？好可怕，還好Lisa發現得早，誰知道那角度會拍到甚麼？」、「太不安全，這是為了偷拍裙底嗎？就怕被帶回家，被偷拍私生活，難怪明星都不敢收禮物或直接給工作人員。」並促請事務所加強保護。

至於難得返家鄉開騷的Lisa，大前日以性感打扮現身曼谷一個商場的代言品牌見面會，心情靚爆表示本身愛去沙灘，卻不敢在社交網晒比堅尼相，因擔心被媽咪鬧。