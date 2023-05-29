暢所欲玄：千江有水千江月，萬里無雲萬里天

江河只要有水，不分大小的江河水面都能映出明月，無邊無際的天空只要沒有雲朵，整片天空都是晴朗的天。

上文提到，由於癸卯流年，木旺水不足，過往在小滿後總是不停下雨，但今年我經過好幾個水庫，水位仍非常低，同時全球也錄得高溫。此時，五行缺金水人士，大部分的運氣都不順，如有大運承托還好些，因此一般在春、夏天出生（即2月4日至8月7日）的人士，要在五行上多補充金和水，如穿着白色、藍色的衣服，多游泳，每天下午3時至7時、晚上9時至1時是進攻思考談判的時間。

同樣木盛影響肝鬱，身體受影響的部位包括左邊頭會有偏頭痛、心血管出現問題等，謹記保持平靜，在午時、戍時、丑時吃一些舒肝食物，白色食物有幫助，忌燒烤、火鍋、辛辣，可喝小小黃酒。另外，工作上忌木火也會不順，身邊宜擺放水陣助之，減少植物，有專家指股票屬水，那要到立秋8月份金五行到，才不會好似現在上上落落。

輸人不輸陣，那怕你有運或沒有運，最緊要為自己布陣，世界怎樣變，先變好自己，別人才會對你改變。

堪輿學者元海