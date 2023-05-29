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甄志強粉絲：錯付了25年
前亞視小生甄志強近年積極經營內地社交平台，惟近日卻有一名忠粉發表「分手自白」，該忠粉表示：「忠心付出那麼多時間、精力和感情，台前幕後幫了你那麼多！在你心裏都一文不值嗎？今夜無心之失，我知道無法彌補了，惟有不捨……終究錯付了25年，謝謝你的成全，我終於脫粉了，解脫了！」不過未有解釋事件的因由。
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