陳宗澤密密寫歌 要做唱作人

歌手黃劍文及陳宗澤（CY）昨日為戶外音樂祭表演，劍文透露將推出新歌《餞別酒》，該曲是紀念兩個月前癌病過身的舅舅，而CY亦積極作歌：「我用咗一個月寫咗10首歌，希望其中一首歌可以畀公司揀中，目標係出到一首自己寫嘅歌。」