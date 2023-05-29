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陳宗澤密密寫歌 要做唱作人
歌手黃劍文及陳宗澤（CY）昨日為戶外音樂祭表演，劍文透露將推出新歌《餞別酒》，該曲是紀念兩個月前癌病過身的舅舅，而CY亦積極作歌：「我用咗一個月寫咗10首歌，希望其中一首歌可以畀公司揀中，目標係出到一首自己寫嘅歌。」
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