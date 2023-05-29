獨家專訪：隱形兩年 鑽研廚藝 文凱玲下海 靠誇張搶Fo

文凱玲（Connie）性格文靜，於無綫劇《一舞傾城》中卻飾演爛賭舞女Money，不過她成功過關，演出亮眼，然而有好評亦有負評，有網民指角色造型太浮誇及太成熟，對此，她表示：「有評論即係大家有留意，都開心嘅，呢次嘅造型同年紀都大過以前嘅角色，差唔多40歲，因一啲理由唔想做媽媽生，但又已經唔夠啲後生靚，惟有靠誇張啲嘅衣着打扮去搶番個焦點，都算成功達到。」

爆陳星妤飲茅台醉倒 劇中，Connie與陳星妤有不少同場戲份，她指對方是一位「好奇寶寶」，拍戲容易投入，其中有一場飲醉酒戲，就真的試過飲醉酒，Connie謂：「唔知邊個同佢講飲啲真酒易入戲啲，仲要飲茅台，結果真係醉咗，姚子羚就即刻講番KK（陳星妤角色名）嘅背景同呢場戲嘅重點畀佢聽，等佢慢慢入番個情緒。其實戲入面嘅姊妹情，唔係演出嚟，大家真係好好感情，因為喺佛山拍攝，加上疫情，大家都會留喺拍攝嘅地方，日日見住，互相照顧，感情好好。」

近年Connie鮮有在幕前演出，不少人還以為她不再拍戲，她笑言：「都要澄清一吓，好多人以為我唔再拍戲，當然唔係啦，只係因為疫情，確實兩年幾冇拍嘢，喺屋企煮飯多，由煮簡單嘢到依家可以煮啲複雜啲嘅餸，仲會研究一啲營養學嘅嘢，希望自己同家人都可以身體好啲。」