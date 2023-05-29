張曦雯素顏郊遊仙女下凡

藝人張曦雯擁有模特兒身形，而且五官輪廓深邃，一副混血兒靚樣，令人一見難忘。日前她抽空郊遊與大自然近距離接觸，她無懼素顏示人，見她一身樸素打扮，又坐在荷花池邊拍照留念，清麗脫俗，網民紛紛大讚她恍如仙女，不吃人間煙火。