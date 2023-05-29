5月29日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月29日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
張曦雯素顏郊遊仙女下凡
張曦雯親親大自然，樸素打扮獲一致好評。
藝人張曦雯擁有模特兒身形，而且五官輪廓深邃，一副混血兒靚樣，令人一見難忘。日前她抽空郊遊與大自然近距離接觸，她無懼素顏示人，見她一身樸素打扮，又坐在荷花池邊拍照留念，清麗脫俗，網民紛紛大讚她恍如仙女，不吃人間煙火。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230529-0529_00282_044/張曦雯素顏郊遊仙女下凡
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc