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張曦雯素顏郊遊仙女下凡

張曦雯親親大自然，樸素打扮獲一致好評。 張曦雯親親大自然，樸素打扮獲一致好評。
張曦雯親親大自然，樸素打扮獲一致好評。
藝人張曦雯擁有模特兒身形，而且五官輪廓深邃，一副混血兒靚樣，令人一見難忘。日前她抽空郊遊與大自然近距離接觸，她無懼素顏示人，見她一身樸素打扮，又坐在荷花池邊拍照留念，清麗脫俗，網民紛紛大讚她恍如仙女，不吃人間煙火。
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