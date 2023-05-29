娛樂

鄧洢玲獨享美景溫泉

阿旦拍攝浸浴照，與網民共享靚景。 阿旦拍攝浸浴照，與網民共享靚景。
阿旦拍攝浸浴照，與網民共享靚景。
藝人鄧洢玲（阿旦）樣靚身材正，不時在社交網派福利，最近就分享一系列穿浴袍浸浴的性感照，大晒香肩及美背，令網民睇到眼定定！
原來阿旦最近去了旅行，她分享指自己很喜歡浸浴，為了在不受打擾下獨自享受溫泉美景，她租住了可以浸溫泉的民宿，美景配美人，確有另一番風情！
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