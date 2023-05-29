5月29日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月29日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
鄧洢玲獨享美景溫泉
阿旦拍攝浸浴照，與網民共享靚景。
藝人鄧洢玲（阿旦）樣靚身材正，不時在社交網派福利，最近就分享一系列穿浴袍浸浴的性感照，大晒香肩及美背，令網民睇到眼定定！
原來阿旦最近去了旅行，她分享指自己很喜歡浸浴，為了在不受打擾下獨自享受溫泉美景，她租住了可以浸溫泉的民宿，美景配美人，確有另一番風情！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230529-0529_00282_042/鄧洢玲獨享美景溫泉
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc