𥄫實開工時間表 李施嬅高海寧夾計呃佘詩曼

佘詩曼昨日生日，日前率先獲「七魔女」及其他好友為她舉行派對提前慶祝，前晚她為無綫新劇《新聞女王》開工，正當她以為劇組如常放晚飯時，李施嬅、高海寧（高Ling）、王敏奕、何廣沛及林正峰，連同監製鍾澍佳和導演等送上驚喜，突然推出3個特製蛋糕、兩束鮮花及巨型生日卡，全場更大唱生日歌，令阿佘相當感動。

粉絲應援送美食

原來一眾演員早已夾好阿佘開工的檔期，知道壽星女生日前夕會拍廠景，於是施嬅預訂阿佘喜歡的泰國菜，高Ling就負責生日蛋糕，施嬅說：「記得第一日同阿佘拍外景，聽佢講過鍾意食泰菜，特別係柚子沙律，所以一早Check晒佢嘅通告，知佢今日開廠，就夾定放飯安排送上泰國菜。」阿佘興奮表示：「施嬅好記性，好Sweet！高Ling今朝收工仲係咁同我講Bye Bye，原來大家交戲！我真係好開心，因為我哋喺呢個Office廠景差不多拍咗一個月，大家好熟，相處好似一家人，拍得好開心。真心多謝大家送畀我呢個生日Party。」向來多朋友的她，透露生日月要在工作中度過：「咁樣又係另一種開心，好有力量咁！剛才我吹蠟燭前許願，願望梗係關於我哋（《新聞女王》團隊）啦！」