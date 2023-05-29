陳展鵬做番男一 被靚湯咬住唔放 黃智雯隱瞞身世 日日受摧殘

無綫劇集《隱門》今晚首播，近期成為客串王的陳展鵬歸位男一獻出多個「第一次」，更被湯洛雯「咬住唔放」。黃智雯則為角色承受巨大壓抑，內心與肉體皆受盡摧殘，挑戰極大。

陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、吳岱融、劉佩玥、黃子恆主演的無綫懸疑劇《隱門》將於今晚（29日）八時三十分在翡翠台首播。新劇挖出人性醜陋一面，「賊王」吳岱融世紀械劫案引發的罪與惡，影響兩代人一生，令女兒智雯一生陷入恐懼，幸有飾演保險調查員的展鵬助她抵抗父親魔爪，兩人情義兩心知。後來展鵬被飾演探員的湯洛雯苦纏追查，由歡喜冤家發展成一對。

深入挖掘人性 近期先後在劇集《隱形戰隊》、《法言人》中變身「客串王」的展鵬歸位「男一」，劇中與黃智雯、湯洛雯皆首次合作，新鮮感十足，他說：「呢幾年成日都講希望畀到觀眾新鮮感、畀到新火花，呢套劇嘅兩位女拍檔都係第一次合作，題材亦好耐未拍過，監製王心慰嘅戲人性挖得好深入，演員好有發揮。今次智雯嘅角色係一個主位，由佢心路歷程出發，希望佢今年有獎攞。岱融哥喺劇入面無法無天，係80、90年代寫照，都幾有趣。」展鵬除了孭飛演出，更與谷婭溦合唱主題曲：「第一次嘗試呢類型嘅歌曲，希望帶畀觀眾新鮮感。」

捱掌摑冇留力 智雯戲中飽受摧殘，既受父親要挾，還要承受丈夫黃子恆與奶奶的冷言冷語，挑戰相當大，她說：「今次角色好艱巨，背負不可告人的身世，雖然有幸福家庭，但係唔可以坦白，要戴住假面具做人，角色好大挑戰，唔少場口身心靈都好壓抑，成日誠惶誠恐，拍攝時唔敢放鬆，每場戲要好繃緊，承受好大壓力。」劇中她有場被父親吳岱融狂摑的場口，她說：「戲裏面畀佢掌摑、衝撞，對岱融哥真係又愛又恨，私下佢係好好嘅前輩，做戲嗰陣就好憎呢個老竇，拍攝時大家都冇留力，希望有更逼真、更真實嘅反應。」