娛圈單打：女友竟然變老母 黃昏之戀成寡佬

花名「腦震盪」、無綫「卡拉之星」魯振順認真慘慘豬，63歲依然無法擺脫「單身狗」的命運！話說他重遇41年前認識的Julie一撻即着，共譜黃昏戀，當時魯振順揚言要同女友大排筵席拉埋天窗，並計劃高齡生仔。詎料相愛很易，相處很難，女友控制欲太強，整天嘮嘮叨叨，不但令他打消結婚念頭，更改口叫女友做老母！

唉，一段黃昏戀以反高潮收場，外界都替他可惜。魯振順就強調並唔係分手，只係唔結婚啫。之但係，不婚即分，屢見不鮮，相信這段情都係凍過水咯。

講起魯振順，代表作除了每年東華籌款大展歌喉外，便要數到他在呂頌賢版的《笑傲江湖》飾演東方不敗一角。網民都認同他是最貼近原著的東方不敗，演技出色，毋庸置疑。不知是否「欲練神功，必先自宮」的乸型形象太過深入民心，外界很長一段時間都對其性取向存疑，加上他長久以來單身，若非公開同Julie的一段情，可能大家還是會對他誤會下去。

但查實，他早在1985年亦曾與青梅竹馬的圈外女友訂婚，不知何故結婚不成，兩年後更因為工作壓力及情海翻波而以玻璃割腕，幸朋友及時將他送院搶救。此後得佛門中人開導，放下心魔，對感情事亦不再執着。

「食齋」食咗幾十年，臨老以為遇上真愛，想不到仍然無法跨過「性格不合」那道坎。歌仔都有得唱：「也許相愛很難，就難在其實雙方各有各寄望，怎麼辦」。同人相處是一門學問，未必每個人都適合婚姻。看來，這位「卡拉之星」還是疊埋心水過其寡佬生活吧。