蔡思貝鎖定余德丞做伴 羅子溢甘心受靶 爆老婆內疚耍冧

藝人羅子溢昨晚出席活動，對於太太楊茜堯在社交網發火留言惹來婚變揣測，他無懼網民對號入座，又指太太事後有向他道歉。

陳展鵬、蔡思貝、陳敏之、陳自瑤、江嘉敏、朱晨麗、張寶兒及羅子溢等昨晚出席公開活動，一眾女星悉心打扮性感上陣，當中以人妻張寶兒最為進擊，穿黑色連身閃片高衩長裙，中門大開加上騷長腿，她表示事前已讓老公過目：「雖然我平時好少咁着，但佢覺得OK。」她指早前孖老公密密出埠，近日選擇在家休息及研究中式糖水：「我學識整桑寄生蓮子蛋茶。（準備生B補身？）有用咩？我食咗好多年，同埋因為屋企人唔可以食太多糖，所以先研究。」

夫妻嗌交處下風 同樣是已婚人士的羅子溢，對於太太楊茜堯日前在社交網罕有發火，有網民揣測他們鬧婚變，他指太太當日已作回應，澄清只是與朋友之間的誤會，不過認為太太的事亦是他的事，現時要先處理其心情及感受，他說：「網民入我數好正常，冇所謂啦。（網民摷番你以前啲事講，話你個底好花！）冇理由，咁咪唔講以前，最緊要講將來，依家幸福同開心就OK。我哋之前仲去咗主題樂園，玩得好開心。」他坦言夫妻平日會有小拗撬，但自嘲從未贏過太太：「由結婚開始已經冇贏過，依家仲學識上火時唔好即時處理，等冷靜落嚟先。（今次咁無辜，太太有冇講啲咩？）有講唔好意思，佢都係之後先知咁大件事，不過如果真係好嬲，就唔會只係呢啲小女孩圖案啦！」

至於思貝透露近日做了空中飛人，兩周內先後飛英國拍攝旅遊節目，再到加拿大會合譚俊彥、袁偉豪及姚子羚登台。談到主持的旅遊節目《貝遊英國》播出後反應不俗，她坦言意想不到：「原來觀眾鍾意睇我吃喝玩樂，好開心！（有冇艷遇？）如果有我仲喺度？做咗少奶奶啦！我覺得再有機會拍旅遊節目的話，可以再去英國，因為仲有好多地方未介紹。（想單拖定有伴？）單拖要兼顧好多嘢，有伴幫輕好多，不過只係同余德丞。（再同佢去？）依家unavailable啦！不過佢都有喺我社交網留言，仲有何廣沛同孔德賢都羨慕我有得去現場睇波。」