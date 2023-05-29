無綫小花伍樂怡（Kelly）早前於劇集《超能使者》及《隱形戰隊》以背心襯短褲的戰鬥格上陣，因出眾身材成功引起大批宅男注意，私下亦經常於社交網派福利。近日Kelly上載泳衣照，穿上兩件頭泳衣遊船河，大騷白滑美腿及纖腰，更隱約見到腹肌線條，網民紛紛留言讚她索，身形冇得輸！