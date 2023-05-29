娛樂

伍樂怡出海派福利

伍樂怡拗腰擺甫士，完美身形盡現。 伍樂怡拗腰擺甫士，完美身形盡現。
伍樂怡拗腰擺甫士，完美身形盡現。
無綫小花伍樂怡（Kelly）早前於劇集《超能使者》及《隱形戰隊》以背心襯短褲的戰鬥格上陣，因出眾身材成功引起大批宅男注意，私下亦經常於社交網派福利。近日Kelly上載泳衣照，穿上兩件頭泳衣遊船河，大騷白滑美腿及纖腰，更隱約見到腹肌線條，網民紛紛留言讚她索，身形冇得輸！
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