長期受滋擾 發聲明譴責 王一博被追到上天 兩狂迷機艙大戰

內地超人氣小生王一博早前被官媒批評是「絕望的文盲」，就連其粉絲也被譏為「文盲級」，為偶像爭風呷醋，多次發生街頭格鬥，打到「甩Bra」都在所不惜，日前更打到上3萬5千呎高空發動空戰！刻意跟王一博同機的狂迷，突然跪地自稱臣妾，高聲愛的呼喚滋擾全機乘客，並觸動另一自稱是王一博未婚妻的粉絲神經，物以類聚打作一團。王一博忍無可忍爆Seed發聲，稱長期被狂迷滋擾！

2014年以男團UNIQ成員身份在內地及韓國出道的王一博，至2019年和肖戰合演內地劇《陳情令》後人氣爆發，由內地紅到泰國及印尼等亞洲地區，更成為內地影壇炙手可熱的小生。身為內地頂流男神的他人紅是非多，今年年初為電影《無名》造勢時，因「一問三不知」，被問到對角色及劇本的看法時全以「不知道」來回答，未幾更被內地官媒批評他是「絕望的文盲」。日前他在華表獎行紅地氈時被發現穿「開襠褲」，褲襠竟有「裂縫」，部分網民借題嘲諷：「為甚麼他一出現又有笑料？」

「殿下，受臣妾一拜」 花生吃不完！王一博最新的「花生料」是前日透過所屬的公司樂華娛樂，發聲明稱決定抵制「私生飯」即侵犯私生活的狂迷！聲明中指「私生飯」的行為令他深受困擾，除了在酒店守候或找人闖入劇組偷拍外，甚至多次到王一博的父母及朋友家騷擾：「在公眾場合圍堵藝人，屢次跟機、追車，並在機艙內尋釁滋事破壞社會公共秩序」，有指該聲明是因有狂迷在機上鬧事有關。

有片有真相，有網民直擊一名女狂迷在機上向遠處的王一博跪地表白：「我愛你！我愛你！殿下，受臣妾一拜！」持續高聲愛的呼喚，女狂迷期望偶像「來深深抱緊我」，但王一博只可「讓癡心加上鎖」，無奈戴着耳筒聽歌不聞不問。其他被滋擾的乘客愈聽愈火滾，更令同機的粉絲不滿，認為失禮偶像，當中一名自認是王一博未婚妻的粉絲，認為女狂迷不配做「臣妾」，兩女初時口角繼而動武，上演一幕「機上格鬥MMA」打作一團，最後機組人員要報案求助。機上開拖迅即令網民借題發揮，譏笑粉絲跟偶像同水平：「文盲聽到都搖頭的水平」、「海底撈打架、這就是街武打架，這次怎麼又是飛機又是現場的打架，他粉絲是有多麼熱衷於線下打架？」

其實王一博粉絲動手的場面堪稱「MMA綜合格鬥」，多次被拍得在街頭打架及口角，並愛「清算異己」！只喜歡王一博就是「唯粉」，算是「自己人」，如果只是喜歡《陳》劇中的王一博和肖戰這對CP的，就是「CP粉」，誓要劃清界線！早年《陳》劇「CP粉」在見面會後於火鍋店唱主題曲，在場的「唯粉」不滿，認為他們在場內沒有舉牌，竟有心情唱歌打邊爐，最後雙方打起來，刀叉筷子滿天飛。去年王一博主持的節目《這就是街舞》舉行決賽夜，「唯粉」和「CP粉」又在場外又動武，上演「全女子MMA」，扯髮互咬不在話下，有傳打到胸圍也被扯出來！

粉絲爭位推撞 然而前日王一博發聲明後，在青島出席代言飲料品牌的發布會，場外又再發生武鬥，網民爆料指粉絲為爭位等問題發生推撞，最後又要報案。未知是否被狂迷嚇怕，加上常常被滋擾，王一博在發布會上不是常有笑容，只是硬銷飲品，稱建議大家可去海邊放空喝飲料，但當主持問他有否想和粉絲一起做的事情時，他秒回：「沒有！」令全場嘩然。網民笑指主持沒有「做功課」，崩口人忌崩口碗，觸動王一博的神經，指他不想給粉絲任何幻想，但也有網民批評他再發揮「文盲」本色：「以他的文化水準也說不出甚麼來吧！」