娛樂

伊織萌紅白大戰

日本神級Cosplayer伊織萌憑35H爆乳上圍與百變形象，殺入寫真界後成為新一代宅男女神。去年3月她被踢爆與年長10歲的攝影師兼經理人拍拖逾10年，事後她大方認愛，人氣不跌反升。最近她再為雜誌拍攝性感寫真，繼續唔錫身，穿上紅色和白色等內衣大晒火辣身材。
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