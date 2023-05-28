8千張門票火速售罄 NewJeans處女見面會 黃牛飛炒貴4倍

最近人氣高企的韓國新人女團NewJeans，將於7月初首次在韓國舉行兩場粉絲見面會，掀起瘋狂搶飛潮，門票開售5分鐘內火速售罄，黃牛飛最貴炒高4倍，認真誇張！

去年8月出道的NewJeans因形象清純健康而深受年輕一代喜愛，她們已包攬不同範疇的廣告，代言品牌逾20個。最近組合被美國雜誌選為「2023年新一代領袖」，又登上當地另一雜誌封面，是首個擔任該雜誌封面人物的韓團，認真威水！

Rei復工亮相音樂節目 早前她們宣布7月1及2日在首爾奧林匹克手球場舉行首個見面會《Bunnies Camp》，Fanclub會員優先訂票前日開售，兩日見面會合共的8千張門票於5分鐘內售罄，而全場門票價格約600港元，有人在二手拍賣網以900港元至2,400港元轉售謀利。而去年憑歌曲《TOMBOY》爆紅的女團(G)I-DLE將於6月17及18日在首爾蠶室室內體育館舉行演唱會，為世界巡唱揭開序幕，門票前晚公開發售，同樣在5分鐘內售罄，十分誇張！

至於由張元英領軍的人氣女團IVE身處日本，上月因出現心悸及胸悶症狀停工的日籍成員Rei，前日正式歸隊，與隊友亮相音樂節目《Music Station》。